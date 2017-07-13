محاولة خطف فاشلة في زحلةمحاولة خطف فاشلة في زحلة on July 13, 2017

افيد أن الشاب (ش. ع. القادري) استطاع منتصف ليل أمس من الافلات من عملية خطف كان قد تعرض لها بالقرب من دوار المجمع السياحي الرحاب وهو في طريقه الى منزله، بعد ان ترك افران شمسين في كسارة قرابة الساعة الحادية عشرة والنصف مساء.



وفي التفاصيل ان اربعة مسلحين ملثمين اعترضوا طريقه بعد ان ترجلوا من سيارة جيب شيروكي، فما كان من القادري إلا أن أسرع بسيارته باتجاه المسلحين وقام بالاصطدام بجيب الشيروكي واستطاع الافلات من سيارة مرسيدس بيضاء كانت تحاول اقفال الطريق عليه، واكمل طريقه نحو الاوتوستراد حيث صودف مرور دورية أمنية، فلجأ القادري اليها وعملت احدى سيارات الدورية على ملاحقة السيارتين الا انهم استطاعوا من الفرار.

وقد ادعى القادري في مخفر المعلقة ضد مجهولين بمحاولة اختطافه.



التعليقات