سرقة محل لبيع الذهب في رياق
on July 10, 2017
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أقدم مجهولون على سرقة محل لبيع الذهب في رياق، يملكه الشاب محمد الديراني وذلك بواسطة الكسر والخلع.
وقد حضرت عناصر الادلة الجنائية ورفعت البصمات وباشرت فصيلة درك رياق تحقيقاتها في الحادثة التي ادت الى خلق موجة من الاستياء وقدرت قيمة المسروقات باكثر من 150 الف دولار.
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