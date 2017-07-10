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المديرية العامة لأمن الدولة توقف مطلوبا في جبيل

on July 10, 2017


 – افادت  “الوكالة الوطنية للاعلام”، ان مكتب جبيل في المديرية العامة لأمن الدولة اوقف المدعو ا.ك، بعد التداول بفيديو عن عملية سرقة لمحل البسة في مدينة جبيل، حيث تبين بنتيجة التحقيقات معه انه من اصحاب السوابق وبحقه مذكرات توقيف عدة.وقد اعترف بما نسب اليه وبوشرت التحقيقات معه بناء على اشارة القضاء المختص. 

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