توقيف سوري في بشطايل لانتمائه الى تنظيم ارهابي
on July 9, 2017
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افيد أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة ألقوا القبض على السوري أ.ع. (25 عاما) في بلدة بشطايل- الضنية، بعد توافر معلومات عن وجود إرتباط له بتنظيم إرهابي.
وجرى تحويل الموقوف إلى مقر المديرية المركزي في بيروت لمتابعة التحقيق معه.
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