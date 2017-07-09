توقيف سوري في بشطايل لانتمائه الى تنظيم ارهابي on July 9, 2017

افيد أن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة ألقوا القبض على السوري أ.ع. (25 عاما) في بلدة بشطايل- الضنية، بعد توافر معلومات عن وجود إرتباط له بتنظيم إرهابي.

وجرى تحويل الموقوف إلى مقر المديرية المركزي في بيروت لمتابعة التحقيق معه.



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