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شقيق فضل شاكر يتعرض للضرب المبرح

on July 8, 2017


  افيد عن نقل محمد شمندور شقيق فضل شاكر الى مستشفى النقيب في صيدا مصابا بجروح ورضوض في انحاء مختلفة من جسده اثر تعرضه للضرب المبرح من قبل كل من علي ومصطفى بتكجي وحامد فرحات واخرين وجميعهم عناصر في سرايا المقاومة وذلك على خلفية اشكالين سابقين بينه وبينهم في منطقة تعمير عين الحلوة. وتعمل القوى الامنية على ملاحقتهم.

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