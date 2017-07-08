شقيق فضل شاكر يتعرض للضرب المبرح
on July 8, 2017
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افيد عن نقل محمد شمندور شقيق فضل شاكر الى مستشفى النقيب في صيدا مصابا بجروح ورضوض في انحاء مختلفة من جسده اثر تعرضه للضرب المبرح من قبل كل من علي ومصطفى بتكجي وحامد فرحات واخرين وجميعهم عناصر في سرايا المقاومة وذلك على خلفية اشكالين سابقين بينه وبينهم في منطقة تعمير عين الحلوة. وتعمل القوى الامنية على ملاحقتهم.
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