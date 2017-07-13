تكريم طلاب ناجحين ومتفوقين في مدارس المهدي بنت جبيل on July 13, 2017

اقامت “المؤسسة الاسلامية للتربية والتعليم – مدارس المهدي ” في بنت جبيل حفل التخرج السنوي للعام 2016 – 2017 للشهادات الرسمية في قاعة موسى عباس في مدينة بنت جبيل. حضره رئيس جمعية مدارس المهدي الدكتور حسين يوسف، مسؤول المنطقة التربوية الاولى في “حزب الله” حيدر مواسي ومدراء الفروع ومعلمين واهال وطلاب.

بعد النشيد الوطني ثم نشيد “حزب الله” وعرض للطلاب الناجحين والمتفوقين والذين بلغ عددهم 160 طالبا، القى احمد دهيني كلمة باسم الطلاب وهو نال المرتبة السادسة على مستوى لبنان في الشهادة الثانوية.

بعدها القى يوسف كلمة دعا فيها الى ان “يكون التفوق والنجاح بمثابة تسابق الى فعل الخيرات وتنافس للتقرب من الله وليس ذلك التفوق الذي يدفعنا الى الشعور بالفوقية على من هم حولنا”،

واختتم الاحتفال بتوزيع دروع تذكارية على الطلاب.

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