متعاقدو المهني: لإنصافنا وإلا النزول الى الشارع ومقاطعة الانتخابات النيابية on July 10, 2017

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في محافظة عكار، وناقش المجتمعون الامور المتعلقة بالمتعاقدين والمطالب الملحة واهمها مشروع قانون التثبيت ودفع المستحقات.

ونوه المجتمعون في بيان تلاه رئيس اللجنة وليد نمير ب “سير الامتحانات الرسمية بشفافية عالية حيث ان المشرفين على الامتحانات 90% من المتعاقدين”، وشكر المجتمعون “كل الزملاء الذين شاركوا مراقبة وتصحيحا وعلى رأسهم رئيس اللجان الفاحصة المدير العام للتعليم المهني الاستاذ احمد دياب”.

وناشدوا “جميع الاساتذة العمل بجد والاستعداد في الايام المقبلة للاعتصامات والمظاهرات التصعيدية وصولا الى الاعتصام الدائم عبر وضع خيم امام وزارة التربية حتى يستمع كل المسؤولين لمطالبنا وحتى تحقيقها”.

وعاهد المجتمعون “الزملاء على البقاء موحدين وراء مطالبنا المحقة، لاننا لا نريد غاية سوى العيش بكرامة في وطننا”.

وقال البيان: “نوجه نداء صارخا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير التربية مروان حماده وجميع المسؤولين الذي نحترمهم ونقول لهم نحن لبنانيين نحن نخرج اجيالا هم اساس اقتصاد الدولة نحن الابداع في التعليم المهني رغم المعاناة، فكيف اذا استقر وضعهم؟ فإنهم سيبدعون اكثر”.

وختم: “انظروا الينا نحن اصحاب حق ومطالبنا محقة، انتم عصب الدولة فانظروا الينا بعين العطف والرحمة، واجعلوا مشروع قانون التثبيت للمتعاقدين في التعليم المهني من البنود الاساسية في جلسات مجلس النواب لإقراره. فإذا كنتم معنا نحن معكم، نحن 14000 عائلة في لبنان سنضطر آسفين للنزول الى الشارع أولا، ووصولا الى مقاطعة الانتخابات النيابية”.



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