بدء انتخابات نقابة المعلمين في كل المحافظات on July 9, 2017

بدأت صباح اليوم انتخابات نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، والتي تجري في كل محافظات لبنان لانتخاب نقيب جديد للمعلمين، وتوجه نحو 2350 معلما ومعلمة في طرابلس الى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الهيئة التعليمية.

وستبدأ عمليات الفرز في المراكز مباشرة عند الخامسة عصرا، حيث تقفل الصناديق وتفرز عبر لجان مصغرة في كل مركز اقتراع، على أن تعلن النتائج النهائية مساء اليوم.

وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه سيقدم طعنا في الانتخابات بعدما وصلته اخبار بمنع مندوبيه في صيدا من دخول صناديق الاقتراع، واعتبرها مؤامرة تستهدفه.

من جهته، نفى الأستاذ وليد جرادي ما ورد على لسان محفوض، مؤكدا “أن ما حصل على أبواب بعض مراكز الاقتراع هو أن المندوبين لا يحملون صفة رسمية وليسوا أساتذة”.

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