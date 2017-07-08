نتيجة الثانوية العامة البكالوريا اليوم السبت 8-7-2017 نتائج الامتحانات الرسمية on July 8, 2017

سنوافيكم بالنتيجة فور صدورها.

حسب وزارة التربية اللبنانية، فإن امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، سوف يعلن عن نتائجها صباح يوم السبت في ٨ تموز ٢٠١٧.

مما يعني ان الوزارة سوف تنتهي من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ليل الجمعة ٧-تموز ٢٠١٧، وكانت اعلنت نتائج الشهادة التوسطة البريفيه، حيث كانت نسبة النجاح مرتفعة. هذا وستقوم السيدر نيوز بنشر النتائج تباعا. bac libanais, exam results.

يشهد السبت 8-7-2017 – الثامن من شهر يوليو حزيران الحالي الإعلان عن نتائج الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، البكالوريا, والتي يتم الإعلان عنها الظهر السبت وفقا لتصريحات وزير التربية والتعليم العالي اللبناني مروان حمادة، وتتيح وزارة التربية والتعليم العالي بلبنان خدمة التعرف على النتيجة من خلال إرسال رسائل نصية للمرشح والذي يعرف بواسطة العلامات الخاصة بالرسوب أو النجاح النتيجة الخاصة به فضلا عن مجموع الدرجات وذلك باستخدام رقم الهاتف الخاص بالطالب الذي تم إرفاقه مع الطالب الخاص به. bac libanais, exam results.

حسب وزارة التربية اللبنانية، فإن امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، سوف يعلن عن نتائجها صباح يوم السبت في ٨ تموز ٢٠١٧.

مما يعني ان الوزارة سوف تنتهي من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ليل الجمعة ٧-تموز ٢٠١٧، وكانت اعلنت نتائج الشهادة التوسطة البريفيه، حيث كانت نسبة النجاح مرتفعة. هذا وستقوم السيدر نيوز بنشر النتائج تباعا.

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