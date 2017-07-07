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الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة البكالوريا السبت صباحا

on July 7, 2017

حسب وزارة التربية اللبنانية، فإن امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، سوف يعلن عن نتائجها صباح يوم السبت في ٨ تموز ٢٠١٧.

مما يعني ان الوزارة سوف تنتهي من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ليل الجمعة ٧-تموز ٢٠١٧، وكانت اعلنت نتائج الشهادة التوسطة البريفيه، حيث كانت نسبة النجاح مرتفعة. هذا وستقوم السيدر نيوز بنشر النتائج تباعا.

نتيجة الثانوية العامة

حسب وزارة التربية اللبنانية، فإن امتحانات الثانوية العامة البكالوريا، سوف  يعلن عن  نتائجها صباح يوم السبت في ٨ تموز ٢٠١٧.

مما يعني ان الوزارة سوف تنتهي من تصحيح  امتحانات الثانوية العامة ليل الجمعة ٧-تموز ٢٠١٧، وكانت اعلنت نتائج الشهادة التوسطة البريفيه، حيث كانت نسبة النجاح مرتفعة. هذا وستقوم السيدر نيوز بنشر النتائج تباعا.

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