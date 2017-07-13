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عاجل من السعودية: وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز

on July 13, 2017

عاجل من السعودية : وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز.
عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعو

ارشيفيةنعى أفراد من العائلة المالكة، مساء اليوم (الخميس)، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
يُذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1931، وشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.

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