عاجل من السعودية: وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز
on July 13, 2017
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عاجل من السعودية : وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبدالعزيز.
ارشيفيةنعى أفراد من العائلة المالكة، مساء اليوم (الخميس)، الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.
يُذكر أن الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1931، وشغل منصب نائب وزير الدفاع والطيران في المملكة، وهو الابن السادس عشر من أبناء الملك عبدالعزيز الذكور.
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