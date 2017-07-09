4 فيديوهات و صور تحكي مأساة الموصل on July 9, 2017

رسميًا تحررت الموصل الأحد (9 يوليو 2017)، بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بعد 9 أشهر من القتال.

مجلة “لاكسبريس” الفرنسية نشرت تقريرًا بالصور والفيديو عن أكبر مدن العراق، التي أضحت ركامًا جراء المعارك التي خاضتها القوات العراقية والتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي.

وقالت المجلة: أعلن رئيس الوزراء العراقي أن مدينة الموصل “حررت” من قبضة “تنظيم الدولة الإسلامية”، وذلك بعد أن أكدت قوات الأمن في وقت سابق هزيمة التنظيم باسترجاع حي الميدان، في البلدة القديمة من الموصل.

وتساءلت بعد نهاية هذه المعركة الشرسة التي استمرت نحو تسعة أشهر: ماذا تبقى من ثاني أكبر مدينة في العراق؟

وأوضحت أنه بعد 3 سنوات من سقوط المدينة، الواقعة شمال العراق والبالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، في أيدي “داعش”، بدأ الجيش العراقي يوم 17 أكتوبر هجومًا على الموصل التي تعد كبرى المدن التي نجح التنظيم في السيطرة عليها.

وأشارت لاكسبريس إلى أن الوضع في المدينة بعد “داعش” صعب جدا؛ حيث مستوى الدمار هائل، خاصة بسبب قصف قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة لأوكار الإرهابيين.

وأكدت أن الإعلان عن استعادة المدينة لا يلغي المخاطر الأمنية التي يعاني منها العراق والمجموعات الجهادية في مدن أخرى، حتى في الموصل المحررة، فوفقا لعدد من الصحفيين بالموقع، هناك اشتباكات متقطعة لا تزال جارية.

وبينت أن الصور التي رصدتها إذاعة “آل سي آي” ووكالة الأنباء الفرنسية قبل بضعة أيام من إعلان تحرير الموصل تظهر مدى الضرر، الذي أصاب المدينة نتيجة الحملة العسكرية المستمرة منذ تسعة أشهر، ما أدى أيضا إلى أزمة إنسانية كبرى، تمثلت في فرار ما يقرب من مليون مدني وفقًا للأمم المتحدة، منهم 700 ألف ما زالوا مشردين.

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