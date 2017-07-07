أمير قطر السابق مصاب بكسر فى الساق.. ومغردون: ذنب العرب on July 7, 2017



نشر جوعان بن حمد، صورة لوالده حمد بن خليفة آل ثانى، مشيرا إلى إصابته بكسر فى الساق، مما يتطلب تدخل جراحى.



التعليقات

وأثار الحادث تعليقات العديد من المغردين فى الوطن العربى، الذين قالوا أن الحادث يعتبر ذنب لما اقترفه النظام القطرى فى حق الملايين من أبناء الشعوب العربية خلال الفترة الماضية.وكتب جوعان بن حمد، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخل جراحي بسيط .. أجر و عافية يا أبو مشعل”، ولاقت التدوينة هجوم من الجمهور العربي الغاضب من موقف قطر.