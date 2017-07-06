غياب الملك سلمان عن قمة العشرين في بيان سعودي رسمي on July 6, 2017

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس رسمياً، غياب الملك سلمان بن عبدالعزيز عن أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة هامبورغ الألمانية غداً الجمعة، تحت عنوان “نحو بناء عالم متواصل”، وتستمر يومين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، سيرأس وفد المملكة نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أجرت أول أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي بحثا خلاله تطورات الوضع في المنطقة والعالم.

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