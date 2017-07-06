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» تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار
تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار
on July 6, 2017
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تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار
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