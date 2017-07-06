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تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار

on July 6, 2017

تأخر اقلاع طائرة الشرق الاوسط من جدة الى بيروت ١٢ ساعة والركاب ينتظرون في المطار

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