وفاة المذيع عمرو سمير بأزمة قلبية on July 5, 2017

توفي صباح اليوم المذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عاما، أثناء تواجده في إسبانيا في رحلة للاستجمام وحتى الآن لم يتحدد موعد العزاء.

يذكر أن سمير بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ” أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج.

توفي صباح اليوم المذيع الشاب عمرو سمير بأزمة قلبية عن عمر يناهز الـ33 عاما، أثناء تواجده في إسبانيا في رحلة للاستجمام وحتى الآن لم يتحدد موعد العزاء. يذكر أن سمير بدأ حياته كممثل وهو في العاشرة من عمره، حيث شارك في فيلم “القتل اللذيذ” أمام ميرفت أمين، إلى أن عاد إلى الساحة من خلال عمله كمقدم برامج.

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