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مذيعة مصرية تصف دول الحصار بـ”داعمة الإرهاب”

on July 5, 2017

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمذيعة نشرة فضائية أون لايف المصرية عندما نقلت المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر لبحث الخطوة المقبلة في التعامل مع قطر الذي لم يسفر عن أية قرارات.

وقالت المذيعة في النشرة: “نعرض لكم لقطات للدول الأربع الداعمة للإرهاب ثم أكدت قولها الدول الأربع الداعمة للإرهاب”.

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