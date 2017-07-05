مذيعة مصرية تصف دول الحصار بـ”داعمة الإرهاب”
on July 5, 2017
Share this on WhatsApp
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمذيعة نشرة فضائية أون لايف المصرية عندما نقلت المؤتمر الصحفي لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين فضلا عن مصر لبحث الخطوة المقبلة في التعامل مع قطر الذي لم يسفر عن أية قرارات.
وقالت المذيعة في النشرة: “نعرض لكم لقطات للدول الأربع الداعمة للإرهاب ثم أكدت قولها الدول الأربع الداعمة للإرهاب”.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net