الرسالة الأخيرة من عمرو سمير لوالدته قبل وفاته on July 5, 2017

“كما ذكرت ال “سيدر نيوز فقد توفي منذ قليل المذيع والفنان عمرو سمير عن عمر ناهز 33 عامًا في إسبانيا بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة في أثناء نومه.

وكان آخر “بوست” للمذيع والفنان الراحل رسالة إلى والدته المذيعة ماجدة عاصم والتي قال فيها: “بفرح جدًا لما حد يقولي إني متربّي وعندي أخلاق لأنك إنتي يا حبيبتي السبب في دا”.

وأضاف: “حبك وحنانك وتفهمك وعقلك وقلبك اللي أد الدنيا هما السبب في دا.. يا رب أكون إديتك ولو جزء صغير من اللي اديتهولي يا كل الدنيا.. بحبك حب عمري ما هعرف أوصفه كل سنة وأمهاتكم بخير وبصحة وربنا يخليهم ليكو لو هما معاكو ويرحمهم ويجمعلهم في مكان أجمل لو هما معاها”.

ومن المقرر أن يحضر الجثمان غدًا الخميس إلى القاهرة لدفنه في مقابر الأسرة.

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