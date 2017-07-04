سبب مقتل “براد بيت” العربي “جماله الغربي” on July 4, 2017

نددت الرئاسة العراقية الثلاثاء، وفق موقع السومرية نيوز، بمقتل المواطن “كرار نوشي” من قبل مجهولين في “ظروف غامضة”، معتبرةً مقتله من جرائم شريعة الغاب، وإساءة لسمعة البلاد.

وقالت الرئاسة العراقية في بيانها “ندين بشدة جريمة قتل المواطن كرار نوشي، طالب الفنون الجميلة، وذلك إثر اختطافه قبل يومين من قبل مجهولين، وتصفيته في ظروف غامضة”.

وكانت قوة أمنية عثرت الإثنين على جثة كرار نوشي، في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد.

ونقلت صحيفة الجورنالي الإيطالية من جهتها في تقرير نشرته على موقعها الثلاثاء، أن كرار نوشي، اشتهر في بلاده بشبهه بالممثل الأمريكي براد بيت، ما فتح له مجال عروض الأزياء والشهرة على أوسع نطاق في بلاده، خاصةً بين الشباب، وتضاعفت شعبيته بعد خوضه غمار التمثيل، رغم :” التهديدات الكثيرة التي وصلته من جهات مجهولة، كانت تُطالبه بالامتناع عن الظهور بشكل مُثير، ونشر صوره على شبكات التواصل الاجتماعي”.

ونقلت الصحيفة أن إعلان نوشي خبر مشاركته في مسابقة دولية لاختيار ملك جمال رجالي، ربما تقف كانت سبب اختطافه، وتعذيبه “بعد العثور على آثار تعذيب على جثته، التي طالها تشويه كبير” وفق المصادر العراقية.

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