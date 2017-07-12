سوري «زوّر» جنسيته للمحكمة: صورتي مختلفة بسبب «التكميم» on July 12, 2017



أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار أحمد الياسين قضية تزوير للجنسية الكويتية متهم فيها سوري إلى الثلاثاء المقبل للاستعداد والمرافعة.

ومثُل المتهم أمام المحكمة وأنكر التهم المنسوبة إليه، وذكر أن صورته الموجودة في الجنسية تختلف عن الحقيقة، لأنه قام بإجراء عملية تكميم للمعدة، فتغير بعدها شكله وملامح وجهه، ما جعل الناس يعتقدون أنه مزوّر، كون الصورة مختلفة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم تهماً جاء فيها أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقتها للحقيقة وهي شهادة ميلاد والبطاقة المدنية وجواز السفر الخاص به.

الراي – أحمد لازم

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