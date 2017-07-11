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جمعية لتكن مشيئتك تطلق مهرجان الأغنية المسيحية العاشر من 28 إلى 30 تموز الحالي في البترون on July 11, 2017

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