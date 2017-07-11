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جمعية لتكن مشيئتك تطلق مهرجان الأغنية المسيحية العاشر من 28 إلى 30 تموز الحالي في البترون

on July 11, 2017

جمعية لتكن مشيئتك تطلق مهرجان الأغنية المسيحية العاشر من 28 إلى 30 تموز الحالي في البترون

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