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حقيقة دعوة الكنيسة القبطية للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة

on July 7, 2017

أكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وتنسب لها دعوتها للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة لمصر كاذبة تماما.

وأكدت الكنيسة القبطية أنه لم يحدث أن صرح أى مصدر كنسى بذلك وأن الأمر يعود لحرية كل شخص ولم تتكفل الكنيسة برعاية العائدين.

الكنيسة القبطيةأكدت الكنيسة القبطية أن الأخبار التى تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية وتنسب لها دعوتها للمسيحيين العاملين فى قطر بالعودة لمصر كاذبة تماما.

وأكدت الكنيسة القبطية أنه لم يحدث أن صرح أى مصدر كنسى بذلك وأن الأمر يعود لحرية كل شخص ولم تتكفل الكنيسة برعاية العائدين.

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