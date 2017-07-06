وزعت الابرشية البطريركية المارونية – منطقة الجبة، برنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرا على الشكل التالي:
الاثنين 10 تموز
الساعة 7,00 مساء: الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة الرعائية مع الخوري صليبا القزح والفريق الروحي.
الثلاثاء 11 تموز
الساعة 6,00 مساء: الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة الرعائية يليها زياح بالقربان الاقدس في حضور جماعة اصدقاء القربان.
الاربعاء 12 تموز
6,00 مساء: صلاة المساء وتساعية القديس شربل ومن ثم الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة.
8,00 مساء: تلاوة مسبحة القديس شربل في كنيسة السيدة مع تأملات وشهادة حياة.
الخميس 13 تموز
6,00 مساء: مسيرة صلاة تنطلق من دير مار حوشب وتختتم في بيت القديس شربل.
8,00 مساء: العشاء القروي في باحة كنيسة السيدة (تحضير اخوية مار شربل – بقاعكفرا).
الحمعة 14 تموز
3,30 ب.ظ: العرس القروي من تحضير شبيبة بقاعكفرا اخوية مار شربل – بقاعكفرا.
6,00 مساء: صلاة مسكونية في كنيسة السيدة مع الكنائس المشاركة.
8,30 مساء: رسيتال ديني مع جوقة “سيدة الوادي” في كنيسة السيدة يتخللها شهادة حياة للسيدة اوجيني الصايغ.
السبت 15 تموز
1,00 ظهرا: انطلاق مسيرة “ابو دقوشتو” من ساحة الميدان في اهدن وفي الرابعة من كنيسة مار دانيال حدث الجبة.
7,30 مساء: الذبيحة الالهية يترأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يليها كلمة رئيس اتحاد بلديات جبة بشري ايلي مخلوف.
الاحد 16 تموز
10,00 ق.ظ: نقل مباشر لبرنامج Alive على محطة mtv من باحة كنيسة السيدة.
11,00 ق.ظ: قداس العيد في كنيسة السيدة مع كهنة الرعية.
السبت 22 تموز
5,00 مساء: مسيرة صلاة الى صخرة القديس من تنظيم اخوية مار شربل وتختتم بالذبيحة الالهية.