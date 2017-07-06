برنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرا on July 6, 2017

وزعت الابرشية البطريركية المارونية – منطقة الجبة، برنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفرا على الشكل التالي:

الاثنين 10 تموز

الساعة 7,00 مساء: الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة الرعائية مع الخوري صليبا القزح والفريق الروحي.

الثلاثاء 11 تموز

الساعة 6,00 مساء: الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة الرعائية يليها زياح بالقربان الاقدس في حضور جماعة اصدقاء القربان.

الاربعاء 12 تموز

6,00 مساء: صلاة المساء وتساعية القديس شربل ومن ثم الذبيحة الالهية في كنيسة السيدة.

8,00 مساء: تلاوة مسبحة القديس شربل في كنيسة السيدة مع تأملات وشهادة حياة.

الخميس 13 تموز

6,00 مساء: مسيرة صلاة تنطلق من دير مار حوشب وتختتم في بيت القديس شربل.

8,00 مساء: العشاء القروي في باحة كنيسة السيدة (تحضير اخوية مار شربل – بقاعكفرا).

الحمعة 14 تموز

3,30 ب.ظ: العرس القروي من تحضير شبيبة بقاعكفرا اخوية مار شربل – بقاعكفرا.

6,00 مساء: صلاة مسكونية في كنيسة السيدة مع الكنائس المشاركة.

8,30 مساء: رسيتال ديني مع جوقة “سيدة الوادي” في كنيسة السيدة يتخللها شهادة حياة للسيدة اوجيني الصايغ.

السبت 15 تموز

1,00 ظهرا: انطلاق مسيرة “ابو دقوشتو” من ساحة الميدان في اهدن وفي الرابعة من كنيسة مار دانيال حدث الجبة.

7,30 مساء: الذبيحة الالهية يترأسها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي يليها كلمة رئيس اتحاد بلديات جبة بشري ايلي مخلوف.

الاحد 16 تموز

10,00 ق.ظ: نقل مباشر لبرنامج Alive على محطة mtv من باحة كنيسة السيدة.

11,00 ق.ظ: قداس العيد في كنيسة السيدة مع كهنة الرعية.

السبت 22 تموز

5,00 مساء: مسيرة صلاة الى صخرة القديس من تنظيم اخوية مار شربل وتختتم بالذبيحة الالهية.

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