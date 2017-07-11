شرب الماء بعد الأكل كارثة on July 11, 2017



بعد الانتهاء من تناول الوجبات المشبعة، يلجأ معظمنا لشرب كوب كبير من الماء بشكل تلقائي، لكن هل تعلم أنّ هذه العادة تؤدّي إلى مشاكل كبيرة تتعلق بالهضم وارتفاع مستويات السكر في الدم؟

وأثبتت الدراسات أنّ تناول الماء قبل أو بعد الأكل مباشرة يمنع المعدة من إفراز أنواع العصارة الهضمية التي تفتت الطعام إلى جزيئات سهلة في الهضم، مسبّبة مشاكل صحيّة عديدة. وإليكم 4 مشاكل صحية يسبّبها تناول الماء بعد الأكل مباشرة:

1- إنتفاخ المعدة

عندما تمتلئ المعدة بالماء بعد تناول الطعام، تعجز عن إفراز العصارة المسؤولة عن عملية الهضم، وبالتالي تمتلئ بالغازات ما يؤدّي إلى الانتفاخ المزعج.

2- مشاكل الجهاز الهضمي



التعليقات

يؤدي عدم تفتيت الأكل إلى جزيئات في المعدة نتيجة شرب الماء، إلى صعوبة مرور هذا الطعام من خلال القولون، مؤدياً إلى مشاكل مثل الإمساك، الحموضة وغيرها.3- الحموضةشرب الماء بعد الأكل مباشرة، يؤدي إلى تخفيف حمض المعدة، وبالتالي يبقى الطعام غير المهضوم لفترة أطول في معدتك، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفراز حمض زائد لهضمه، مسبّباً الحموضة.4- إرتفاع مستويات السكر بالدميؤدي بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة من دون هضم نتيجة شرب الماء، إلى ارتفاع مستويات السكر بالدم، والذي يترتّب عليه مشاكل أخرى خطيرة.لذلك ينصح خبراء التغذية بتناول رشفات قليلة من الماء أثناء تناول الطعام، والابتعاد تماماً عن شرب كميات كبيرة من الماء قبل وبعد تناول الوجبات المشبّعة مباشرة.