اضرار المكياج التقليد على صحتك .. معلومات مخيفة! on July 11, 2017

بحثك عن الجمال لا يعني إهمالك لأساسيات يجب أن تتوفر في المنتج الذي تقومين بشرائه! فأنتِ في غنى عن اضرار المكياج التقليد الذي يوجد في كل مكان حتى وإن كان ذلك سيوفر لك النقود فصحتك أهم، لذلك تابعي معنا المقال التالي عزيزتي القارئة لتعرفي أهم أضرار مستحضرات التجميل المقلدة. اضرار المكياج التقليد على الصحة تمتلىء الأسواق لدينا بالكثير من المنتجات المقلدة المصنوعة في الصين وعلى رأسها مستحضرات التجميل المختلفة، وتلقى تلك البضائع المقلدة الانتشار بسبب التكلفة العالية للمنتجات الأصلية مقارنة بالمقلدة، لكن مع هذا الانتشار للمنتجات انتشر أيضا العديد من الأبحاث التي تكشف اضرار المكياج التقليد خاصة مع المواد التي تدخل في صنعها والتي تعتبر مواد خطيرة وغير صحية تماما. تنتشر أيضا هذه البضائع المقلدة من خلال البيع من على شبكة الإنترنت على أساس أنها أصلية الصنع! مما يؤدي إلى فقدان الأموال إلى جانب الصحة أيضا، تتواجد هذه المنتجات في أسواق البضائع المستعملة أو حتى بعض الأكشاك في المراكز التجارية! لذلك ينصح بضرورة قراءة الملصقات على المنتج.

نسبة الرصاص

قد تصل نسبة الرصاص في المنتجات المقلدة إلى 19 ضعف النسبة المسموح بها من الرصاص! ويؤدي تراكم الرصاص في جسم الإنسان على مدار الأشهر من الاستخدام إلى التسمم بالرصاص والذي قد يؤدي إلى فقدان الذاكرة، والصداع، وآلام العضلات، أيضا لا تنجو المرأة الحامل من اضرار المكياج التقليد حيث تتعرض لخطر الإجهاض والولادة المبكرة. توجد منتجات مكياج خالية من الرصاص والموجود في أماكن تملك الرخصة وتعتبر الوكيل لها، تحاشى الأماكن الغير مضمونة أو مواقع الإنترنت. الحساسية لن يهتم الشخص الذي يبيع لك المنتج المقلد إن كنت تملكين رد فعل متحسس من المواد المصنوع منها أم لا، بالإضافة إلى أن المنتجات المقلدة لا يقوم متخصصين أو مدربين بصنعها أو بمعرفة النسب المضبوطة لصنع المنتج بل هم أشخاص يبحثون فقط عن المال، لذلك بشرائك تلك المنتجات المقلدة فأنت تقومين بشراء مواد كيميائية مجهولة الصنع! وقد تؤدي إلى حساسية الجلد لديك في النهاية.

البكتيريا لا تصنع المنتجات المقلدة بنفس الظروف والمعايير التي تصنع بها المنتجات الأصلية فقد يتم صنعها في الغرف الخلفية أو مصانع صغيرة لا تخضع للرقابة أو حتى القبو، وبالتالي تتعرض هذه المنتجات للبكتيريا التي توجد في كل مكان بشكل أكثر خطورة، ليس فقط من القذارة الموجودة في المكان بل أيضا من أيدي المصنعين الملوثة أو الحيوانات أو الحشرات.

الطفح الجلدي



من اضرار المكياج التقليد أيضا حدوث الطفح الجلدي، بل وانتشار الحالات المصابة بالتهاب الجلد بسبب هذه المنتجات، وقد تم اكتشاف أن هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الرصاص والبكتيريا والبريليوم، وكلها مواد تسبب

لزرنيخ تم اكتشاف احتواء الكثير من المنتجات المقلدة على نسبة عالية من الزرنيخ مثل منتجات ظلال العيون وبودرة الأساس والماسكرا فكلها منتجات مقلدة وظهر أنها تحتوى على الزرنيخ عند القيام بالأبحاث عليها، ويعتبر الزرنيخ عنصر سام يمكن أن يسبب لك مع دخوله البطن في حدوث آلام البطن، أو السكتة الدماغية وأحيانا الموت! التهابات العيون قد تتسبب المنتجات المقلدة من المكياج في إصابتك بالتهابات العيون بعد وضعك لها، لذلك إن كنت غير واثقة من أن المنتج أصلي الصنع أم مقلد لا تقومي حتى بتجربته على عينيك.

بكتيريا قولونية

قد تتفاجئين عندما تعرفين أن المنتجات المقلدة لا تخلو من بكتيريا تعرف ببكتيريا الإشريكية القولونية والتي تسبب الإسهال الشديد والفشل الكلوي بالإضافة إلى الأنيميا، وقد يؤدى تواجد البكتيريا القولونية إلى حدوث التهابات بالمسالك البولية أيضا، وتنتشر هذه البكتيريا من خلال البراز وعدم القيام بغسل الأيدي بشكل جيد. اقرأ أيضا: بالصور.. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. الزئبق تم إجراء اختبارات على بعض منتجات الماسكرا المقلدة وتم اكتشاف احتوائها على نسبة عالية من عنصر الزئبق الخطير، والذي يعتبر عنصر سام ويسبب التسمم بالزئبق في حدوث الضرر للقلب والفشل الكلوي، الضرر لجهاز المناعة والرئة والدماغ، يمكن أيضا لعنصر الزئبق أن يسبب لك الشعور بالصداع والطفح، أو الأرق، وإن كان متواجد في مكياج العيون يمكن أن يسبب الضرر في الرؤية لديك. الحروق الكيميائية مع كل تلك العناصر السامة التي ذكرناها سواء كان الرصاص أو الزئبق أو حتى الزرنيخ فمن الطبيعي أن تشكل كل تلك المواد ردة فعل غير معادية قد تصل للشعور بالحرق على البشرة! اقرأ أيضا: العناية بالبشرة.. وأنواعها المختلفة. الألومنيوم تحتوي الكثير من المنتجات المقلدة على نسبة عالية من الألومنيوم في الوقت الذي يبتعد الكثير عن استخدام مضادات العرق المصنعة لاحتوائها على الألومنيوم، حيث تؤدي النسبة العالية من الألومنيوم إلى آلام العظام، أو التعب، أو فقدان الذاكرة، أو مرض عقلي، والكثير من المشاكل الأخرى.

براز الفئران بعد إجراء العديد من الأبحاث على المنتجات المقلدة تم اكتشاف وجود براز الفئران والذي أضيف للمنتج المقلد سواء عمدا أو بسبب الإهمال، ويحتوي براز الفئران على البكتيريا والجراثيم والتي مع استخدامك لتلك المنتجات المقلدة تدخل جسمك. أدوات المكياج غير المغلفة توجد تلك المنتجات تقريبا في كل المخازن الخاصة بالمنتجات المقلدة في الوقت الذي يجب أن يتم الاحتفاظ بها بطريقة خاصة، وتؤدي هذه المنتجات إلى مخاطر على البشرة والدماغ والجهاز العصبية والأعضاء الداخلية، بالطبع أنت في غنى عن كل ذلك! بول الإنسان لا تستغربي فبعد اكتشاف احتواء العطور المقلدة على بول الإنسان لم يعد من الغريب اكتشاف تلك المواد في المكياج المقلد أيضا والذي يتسبب بدوره في حدوث المشاكل للبشرة والعديد من المشاكل الصحية لجسدك. في النهاية عزيزتي القارئة لا تجعلي توفير الأموال غايتك الأولى، فأنت بذلك توفرين الأموال على حساب صحتك والتي في النهاية ومع كل اضرار المكياج التقليد هذه ستجعلك تنفقين أكثر في سبيل علاج ما تسببه لك! يمكنك أيضا أن تقومي باستشارة أحد أطبائنا .. من هنا.

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