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حيلة تمنع دخول الذباب إلى منازلكم نهائياً… هذا ما يجب أن تعلقوه على أبوابكم
on July 9, 2017
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قد يمنعكم الذباب من الاستمتاع بجلساتكم الصيفية داخل المنزل أو في الحديقة. لكن يمكن هذه الحيلة أن تضع حداً لهذه المشكلة.
كل ما تحتاجون إليه هو: كيس بلاستيكي مخصص لتغليف الطعام، عصير ليمون أخضر، ملح طعام، قطع نقود صلبة سوداء اللون وماء.
وبعد ذلك قوموا بهذه الخطوات:
-إمزجوا في وعاء كوبين ونصفاً من الماء مع كمية كبيرة من الملح وعصير الليمون الأخضر.
-أسكبوا المزيج في الكيس وأضيفوا قطع النقود.
-أقفلوا الكيس وعلقوه على باب منزلكم. ولن تصدّقوا النتيجة.
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