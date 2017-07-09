حيلة تمنع دخول الذباب إلى منازلكم نهائياً… هذا ما يجب أن تعلقوه على أبوابكم on July 9, 2017

قد يمنعكم الذباب من الاستمتاع بجلساتكم الصيفية داخل المنزل أو في الحديقة. لكن يمكن هذه الحيلة أن تضع حداً لهذه المشكلة.

كل ما تحتاجون إليه هو: كيس بلاستيكي مخصص لتغليف الطعام، عصير ليمون أخضر، ملح طعام، قطع نقود صلبة سوداء اللون وماء.

وبعد ذلك قوموا بهذه الخطوات:



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-إمزجوا في وعاء كوبين ونصفاً من الماء مع كمية كبيرة من الملح وعصير الليمون الأخضر.-أسكبوا المزيج في الكيس وأضيفوا قطع النقود.-أقفلوا الكيس وعلقوه على باب منزلكم. ولن تصدّقوا النتيجة.