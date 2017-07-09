السعال المستمر ينذر بمشكلة خطيرة on July 9, 2017

أوصت مجلة “الصيدليات الحديثة” بأخذ السعال المستمر على محمل الجد نظراً لأنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة.

وأوضحت المجلة الألمانية أن استمرار السعال بعد التهاب الشعب الهوائية على سبيل المثال لأكثر من 3 أشهر يعني أن المرء يعاني من مشكلة خطيرة، حيث عادة ما يستمر السعال لمدة أسبوعين، ثم تتلاشى الأعراض.

أسباب السعال



والسعال المستمر له أسباب عدة، ففي الغالب يترافق السعال المستمر مع الربو التحسسي أو مرحلة تمهيدية للربو. وقد تتسبب حرقة المعدة في السعال. وفي معظم الحالات يرجع السبب إلى التهاب الشعب الهوائية المزمن. وفي 80% من الحالات يكون التدخين هو المسؤول عن السعال المستمر، لذا فإن الإقلاع عن التدخين وحده يساعد في الحد من انتشار الالتهاب.

وتوصي المجلة الألمانية بالالتزام بتعاطي الأدوية الموصوفة من الطبيب، كما يتعين على المصابين التطعيم كل عام ضد مرض الإنفلونزا، ويفضل أيضاً التطعيم ضد المكورات الرئوية (البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي).

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