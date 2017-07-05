النقرس داء الملوك on July 5, 2017



يعد النقرس في المقام الاول مرض مرتبط بنمط الحياة وهونوعا من التهاب المفاصل يصيب اصابع القدم وخاصة الابهام بالم شديد، ولكن قد يؤثر النقرس في اكثر من مفصل في الجسم وعادة ما يحدث النقرس بكثرة في الرجال وبندرة في النساء.

يحدث مرض النقرس نتيجة للزيادة في مستوي حمض اليوريك “حمض البوليك” وهو المنتج الطبيعي النهائي للتمثيل الغذائي لانواع من البروتينات الموجوده في الدم ومن المعروف أن حامض اليوريك يعمل كمضاد للسموم والأكسدة داخل الخلايا لذلك فاذا انخفض مستوي حمض اليوريك كثيرا فان الجسم يفقد فوائده المضاده للاكسدة الا أن زيادة نسبة أملاح حمض اليوريك في الدم عن معدل 7 مجم لكل 100 مل من الدم، يؤدي الى ترسبها في الأغشية الداخلية للمفصل وعظام المفصل حيث تحدث الآلام المميزة لمرض النقرس ويأتي هذا الارتفاع نتيجة للاكثار من تناول اللحوم الحمراءلاحتوائها علي مواد كيميائية تعرف باسم )البيورين(، التي تتفكك في الجسم لتنتج حمض اليوريك وارتفاع مستوى الكوليسترول وضغط الدم واستعمال العقاقير المدرة للبول مثل الفيروسميد والعلاج بالسيكلوسبورين ومصاحبا لمرضي الكلي وقصور الغدة الدرقية ومرض الصدفيه بالأضافة لوجود تاريخ عائلي للإصابة بالنقرس وكما يقولون فرب ضارة نافعة فزيادة حمض اليوريك بخصائصه المضادة للاكسدة سالفة الذكرفي الأشخاص الذين يعانون من النقرس قد تجعلهم أقل عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بحسب بعض الدراسات.

كان النقرس معروفاً منذ العصور القديمة مقترنا مع الثراء لذا كان يسمي داء الملوك أو مرض الطبقة الأرستقراطية وكانت أول حالة موثقة من المرض في مصرالفرعونيه في 2640 قبل الميلاد في وصف لالتهاب مفصل إصبع القدم الكبير. ويعتبر (أبقراط ) المعروف بأبو الطب ” في القرن الخامس قبل الميلاد اول من اكتشف المرض وعرفه باسم “مرض عدم القدرة على المشي”. ومن الطريف أن هرمس قد أورد في علاجه أن الجلوس على جلد الأسد يذهب البواسير والنقرس.

وفي اللغة الإنكليزية، استخدمت كلمة”Gout” في البداية من قبل رانددولفوس من بوكنغ في حدود عام 1200 م. وهي مستمدة من اللاتينية، وتعني “قطرة من السائل أي تقطير مادة ممرضة من الدم في المفاصل وحولها”

في عام 1683 حدد الطبيب الإنجليزي توماس سيدنهام حدوث النقرس في الساعات الصباح الباكر وميله لإصابة الذكور الأكبر سناً كما أكتشف الطبيب الإنجليزي ألفريد بارينغ غارود أن زيادة حمض اليوريك في الدم هو سبب النقرس.



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ومن اشهر من اصيب به السلطان العثماني سليمان القانوني وعلي الرغم من اشتداد مرضه بالنقرس فلم يبالي بنصيحة طبيبه و خرج علي رأس جيشه لحصار مدينة سيكتوار المجرية عام 1566م وقد خلد موقفه بعبارة عظيمة :أحب أن أموت غازيا فى سبيل اللهعلاج النقرس عادة ما يعتمد علي استخدام دواء الوبيرينول ودواء فيبوكسوستات واللذان يثبطا انزيم زانثين اوكسيداز وبالتالي يقللا من انتاج حامض اليوريك ودواء الكولشيسين(الطبيب البيزنطي الإسكندر الترالي أول من استخدم الكولشسين في القرن السادس لعلاج النقرس )كمضاد للالتهابات الناجمه عن بلورات حمض اليوريك غير انه قد يسبب الاسهال كما يعطى المريض المسكنات اللاستيرودية المضادة للإلتهاب مثل ايبيبروفين وعندما يكون الالتهاب شديدا قد يحتاج المريض الي الكورتيزون لفترة مؤقتة وينصح المريض بالراحة التامة في السرير، مع عمل كمادات الماء الساخن والبارد بالتناوب (البدء بكمادات ساخنة تتلوها كمادات باردة). وينصح بعدم تناول المريض للأسبرين (لأنه يثبط قدرة الجسم على إخراج حمض البوليك) والأدوية المدرة للبول ، حيث إنها تسبب في ارتفاع نسبة حمض البوليك في الدم.ويعتبر التغيير في انماط الحياة السبيل نحو منع هذا المرض وذلك بالاكثار من شرب كميات وفيرة من الماء لتخفيف تركيز حمض البوليك في البول ، ومن ثم تقليل تكون حصوات بالكلى. وكذلك بالحد من استهلاك الفركتوز في النظام الغذائي والذي يؤدي لرفع مستوي حمض اليوريك ومراعاة أن حدوث نقص في بعض الفيتامينات كفيتامين B5(حمض البانتوثينيك) وفيتامين Aو Eقد تسبب مرض النقرس كما ينصح بأوراق الزيتون وأيضا الاناناس لاحتوائه علي البروملين الذي يكسر البروتين .وعلي خلاف الدارج فبعض الدراسات تشير لدور النسكافيه بكميات معتدله ضد مرض النقرس وربما يكون ذلك راجعا لاحتوائه علي حمض الكلوروجينيكأهم مضادات التأكسد كما أن ثمرة الكريز قد تسهم في تقليل فرص حدوث نوبات النقرس.د.محمد فتحي عبد العالصيدلي وماجستير في الكيمياء الحيويةكاتب وباحث