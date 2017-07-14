جثة عائمة لطالب فى الثانوية انتحر بسبب رسوبه بالامتحانات on July 14, 2017

تجحت مباحث مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية المصرية، من التعرف على هوية الشاب الغريق الذي عثر على جثته تطفو بترعة النعناعية التابعة لعزبة المعاشات، حيث يدعى الغريق باسم “بدر خ ا” ويسكن بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور.

وأخطأ “بدر” في حق نفسه بانتحاره بسبب رسوبه بالثانوية العامة التي تم ظهورها الأمس، هذا ما كشفته التحقيقات التي قامت بها قوة الشرطة بالمنوفية.

وكان أهالي عزبة المعاشات التابعة لمركز أشمون تمكنوا من انتشال جثة غريق على شاطئ مياه الترعة المارة بالعزبة، قبل قدوم فريق الإنقاذ النهرى.

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