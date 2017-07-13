مقتل فتاة عقب لمسها هاتفها أثناء الشحن on July 13, 2017

لقيت فتاة من تكساس الأمريكية مصرعها صعقًا بالكهرباء أثناء لمسها هاتفها أثناء الشحن مطلع الأسبوع الجاري.

وقالت تقارير عالمية صادرة اليوم، إن الفتاة ماديسون كو (14 عامًا) من لوبوك في تكساس، إما أنها قامت بتوصيل هاتفها بالكهرباء أو أنها لمسته وهو موصول بالكهرباء بالفعل بينما كانت في حوض استحمام بمنزل والدها في لوفينجتون بولاية نيومكسيكو.

وقالت دونا أوجوين، جدة كو، للمحطة: “كانت هناك علامة حرق على يدها، وهي اليد التي أمسكت الهاتف”.

وأضافت: “كان ذلك واضحًا جدًا أن هذا ما حدث”. وتابعت: “هذه مأساة لا ينبغي أن تحدث لأي شخص آخر”، وتابعت: “نحن نريد شيئًا لعدم تكرار هذا، مثل الوعي بعدم استخدام الهاتف المحمول الخاص بك في الحمام أثناء توصيله بالكهرباء لشحنه”.

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