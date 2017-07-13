متفرغو اللبنانية: ليكن ملف التفرغ والتعينات مبنيا على أسس أكاديمية ومتابعته بجدية حتى اقراره on July 13, 2017

اكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، أن “الجامعة اللبنانية التي كانت دوما جامعة لكل ما للكلمة من معنى، صرحا اكاديميا ووطنيا يبنى عليه مداميك وأسس بناء الوطن الواحد الجامع، وهي أيضا الحاضن الأساسي لكل الكفاءات المميزة التي يذخر ويفخر بها لبنان، والتي، بالرغم من كل العواصف التي عصفت بالوطن، بقيت محافظة على المستوى التعليمي وعلى بناء الإنسان الواعي والمواطن الصالح. وفي هذا المضمار، تشدد الرابطة على ضرورة استقطاب الكفاءات العلمية المتميزة، وهي لذلك تدعو الى أن يكون ملف التفرغ وأي تعينات في الجامعة، مبنية على أسس أكاديمية تحفظ دور الجامعة الوطني والأكاديمي والتربوي، وهي في هذا المجال تدعو كافة المعنيين بهذا الملف الى متابعته بجدية ورصانة من لحظة رفع أسماء المستحقين من مجالس الفروع حتى اقراره في مجلس الوزراء”.

واملت الرابطة من “أهل الجامعة، أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية والوعي في هذا الظرف، وقدوة متميزة في الوعي والتآخي والتعايش”، ودعتهم الى “أن يتضامنوا في سبيل دعم الجامعة اللبنانية ورفعتها”.



التعليقات