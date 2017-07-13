فيديو.. أستاذ علوم يتحول لـ “سبايدر مان” لجذب انتباه طلابه on July 13, 2017

اختار الأستاذ المكسيكي مويسيس فازكيز (27 عاماً) طريقة غير تقليدية للفت انتباه طلابه، وتلطيف مزاجهم خلال حصص العلوم، من خلال ارتداء زي “سبايدر مان”.

ويعتقد أن الشهرة التي نالها إزاء ذلك ليست مجرد مدعاة للابتهاج، وإنما هي مسؤولية أيضاً. وقال إنه في أول مرة دخل فيها المدرسة بهذا الزي، تلقى جميع أنواع ردود الفعل، وأوضح “بعض الناس قالوا لي أنت مجنون”.

لكن مع الوقت اكتشفوا أن ذلك كان شيئاً جيداً، وأصبح جزءاً من القسم، حيث أصبحوا ينادونه “سبايدر مان العلوم”.

وبيّن أنه أصبح لديه تواصل أقوى مع طلابه، وعندما يرتدي الزي يقبلون عليه ويطرحون عليه الأسئلة.



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وأضاف أنه عادة لا يظهر وجهه خلال المقابلات، فهو ليس مهتماً بالشهرة، وليس مهماً من يقوم بالأمر، وإنما المهم هو التركيز على الفعل الذي يحدث.وأعرب أستاذ العلوم أنه معجب جداً بالكوميكس، ويقرؤها ويجمعها، واستوحى الفكرة من إحدى القصص التي كان يقرؤها، وشاهد صورة لسبايدر مان وهو واقف أمام لوح، وقال لنفسه “يجب أن أفعل ذلك”.ويعتبر أن ذلك يدفعه ليكون أستاذاً أفضل، وأن على كل شخص أن يجد طريقة ليؤدي عمله بطريقة تمنحه سعادة أكثر، ورسالة أكبر.