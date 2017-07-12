بعد الحديث عن خطورتها… مفاجأة جديدة من لعبة سبينر..تعرفوا على التفاصيل!
on July 12, 2017
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بعدما أثارت الكثير من الجدل أخيراً بسبب تعرض بعض الأشخاص لإصابات ناتجة عن استخدامها، عادت لعبة “سبينر” لتصبح حديث مواقع التواصل مجدداً.
فقد أطلق موقع “بازفيد” الأمريكي ما يُسمى “غالامبسبين”، وهي لعبة سبينر يمكن استخدامها كملمع شفاه أيضاً.
ويتوفر هذا الابتكار الجديد بـ3 نكهات من الفواكه: الدراق، الفريز والعنب، ويمكن تطبيقه على الشفاه من أجل تلوينها ومنحها البريق الأخاذ.
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