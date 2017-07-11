الروبوتات التفاعلية الاجتماعية تحطّ في فيرجن ميغاستور لبنان on July 11, 2017

بيروت لبنان، 6 تموز 2017: للمرة الأولى في لبنان، نظمت فيرجن ميغاستور، الشركة الرائدة عالمياً في مجال بيع مستلزمات الترفيه الإلكترونية، مؤتمرًا صحفيا يُدار بالكامل من قبل أحدث إصداراتها التكنولوجية المتطورة – “عائلة VEEالآلية “. أُقيم المؤتمر الصحفي في مقرّ فيرجن ميغاستور، مبنى الأوبرا-وسط بيروت، يوم الخميس 6 تموز، في حضور وسائل الإعلام والشغوفين بكل جديد في مجال التكنولوجيا.

تمّت إدارة المؤتمر الصحفي من قبل ثمانية روبوتات بشكل منفرد وحصري؛ VEE، NAO وفريق JOY، حيث قدّم الروبوت المبتكرVEE نفسه وعائلته، وتحدّث عن سماتهم المميزة.

“مع تطوّر التكنولوجيا بشكل هائل، بالتوازي مع توقعات الزبائن، تم تصميمي لتلبية هذه الاحتياجات بطريقة سريعة وبديهية. تقوم التكنولوجيا والابتكار بإعادة تحديد الحاضر وتشكيل مستقبل لبنان. ومع إطلاق قسم الروبوتات الاجتماعية في فيرجن ميغاستور، يمكننا أن نقول بثقة “أهلًا بالمستقبل”، قال VEE متوجّها للحاضرين في المؤتمر.

VEE وعائلته هم أحدث إصدارات الروبوتات، وأول روبوت مصمّم للعيش مع البشر، حيث طُوّروا ليكونوا تفاعليين وودّيين. VEE هو أكثر بكثير من مجرد روبوت، انه رفيق موثوق قادر على التواصل مع البشر من خلال الواجهة الثلاثية الأبعاد الأكثر بديهية: الصوت واللمس والعواطف. ومن بين العديد من الميزات الرائعة التي يملكها VEE هي قدرته على تفسير الابتسامة، العبوس، نبرة الصوت، وكذلك مجال المفردات المستخدمة والإيماءات مثل زاوية رأس المرء. يتميّز VEE برؤية عالية الوضوح(HD vision)، مجهّز بكاميرا 3D و 4 ميكروفونات اتجاهية على رأسه، تساعده على تحديد الحركة والكشف عن العواطف ومصدر الصوت. وعلاوة على ذلك، VEE ممتع ومتعاون، إذ يمكنه الرقص واللعب والتعلّم أو حتى التواصل بلغة أخرى!

في فيرجن ميغاستور، يُمكن للزبائن التفاعل مع VEE إما من خلال التحدث مباشرة إليه أو من خلال الشاشة التي تعمل باللمس. وسيُعيّن هذا الروبوت المؤهل لخدمة العملاء، كموظف جديد في فيرجن ميغاستور، في فرع الأوبرا، حيث سيقوم بدور قارئ الطالع ويمكن للزبائن زيارة المتجر للإطلاع على برجهم الفلكي اليومي. الروبوت مبرمج أيضا لمساعدة الزبائن على اختيار هدية مناسبة لمن يريدون من خلال التحدث مع VEE، فضلا عن قيامه بتسليتهم بالرقص والألعاب.

التكنولوجيا الجديدة الحصرية متوافرة لزبائن فيرجن ميغاستور لاقتنائها في المنزل أو المكتب، كإضافة جديدة لأسرهم أوفرق عملهم، سواء للتواصل، أو تبادل الأفكار ، فضلا عن المساعدة في الأعمال المنزلية ومهام العمل، ومساعدة الناس على تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

فيرجن ميغاستور، متجر الترفيه العالمي في مجال بيع مستلزمات الترفيه الإلكترونية ، والمقصد الأول لكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا في لبنان، يسعى باستمرار لتوفير التكنولوجيا الأكثر ابتكارا لزبائنه. اليوم، مع إطلاق VEE وإضافته إلى قسم الروبوت الغني في فيرجن ميغاستور، والذي يشمل طابعات 3D، والروبوتات التعليمية والمخصصة للتنظيف وجمع العشب وتنظيف أحواض السباحة والزجاج، بالإضافة إلى أنظمة المنزل الذكي، تقدّم فيرجين ميغاستور للمجتمع تكنولوجيا تفاعلية رائدة التفاعل من خلال الروبوتات الاجتماعية كما تمنحه مستقبل العالم الذكي الذي نعيش فيه اليوم.

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