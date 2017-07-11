حيلة لم تفكري بها يوماًَ- هذا ما يجب أن تضعيه في درج ثلاجتك لتمنعي تعفن الفواكه والخضار
on July 11, 2017
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تعاني الكثير من سيدات المنازل من مشكلة تعفن الخضار والفواكه بعد أيام من حفظها في درج الثلاجة. فإذا كنت إحدى هؤلاء حان الوقت لتضعي حداً لهذه المشكلة.
والطريقة سهلة جداً. ضعي داخل الدرج الفارغ بضع قطع من الإسفنج الجاف. وبعد ذلك أضيفي الخضار والفواكه التي تريدين حفظها.
فالإسفنج يمتص الرطوبة ويمنع بالتالي تلف هذه الأطعمة.
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