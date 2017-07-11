توقيف عصابة لسرقة السيارات في بيروت on July 11, 2017

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الساعة 9.00 من صباح اليوم 11/07/2017 ورد اتصال هاتفي الى غرفة عمليات شرطة بيروت يفيد عن وجود سيارة مسروقة في محلة المتحف.

على الفور توجهت دورية من مفرزة الاستقصاء في وحدة شرطة بيروت الى المحلة، حيث تمكنت من ضبط سيارتين مسروقتين إحداهما أوقفت عن طريق خدمة GPS، وتم توقيف كل من:

– ي. ز. ( مواليد عام 1969، لبناني)

– ز. ز. ( مواليد عام 1965، لبناني)، وتبين انهما مطلوبين للقضاء بموجب 6 مذكرات توقيف بجرائم: سلب، سرقة، تزوير واستعمال مزور، احتيال وادخال هاتف الى السجن.

وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب عدة عمليات سرقة ونشل وسلب في بيروت وجبل لبنان.

سلما مع السيارتين الى فصيلة الرملة البيضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص”.



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