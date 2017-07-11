ألمانيا.. صبي يستحوذ على أموال عائلته ويوزعها على المارة on July 11, 2017

تحقق الشرطة الألمانية في قضية صبي يبلغ من العمر 13 عاماً وزّع آلاف اليورو على المارة في الشارع يوم السبت؛ حسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وقالت الشرطة: إن الصبي، من بلدة باد تولز بولاية بافاريا الجنوبية، كان يوزع على المارة مبالغ مالية تتراوح بين 100 و2400 يورو (110- 2740 دولار).

وأبلغ عدد من المارة، الذين حصلوا على مبالغ مالية، في وقت لاحق عن الواقعة للسلطات؛ حيث تم تسليم 4500 يورو إلى مركز الشرطة المحلي.



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وعثر ضباط في وقت لاحق على الصبي في الشارع، وبحوزته كمية كبيرة من النقود، واعترف بأنه أخذ المال من منزل عائلته.ونقلت صحيفة “سودويتش تسايتونج” عن الشرطة المحلية قولها: إن والديه “لم يتأثرا كثيراً”.