جمعية “ANIMALS LEBANON” تشكر الحريري على مساعدته لنقل ثلاثة نمور إلى محمية في فرنسا للاعتناء بها on July 10, 2017

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد رفيق الحريري البيان الآتي:

“بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في السراي الحكومي بتاريخ 7-6-2017، والمتعلق بموضوع النمور الثلاثة الموضوعة في عهدة جمعية “Animals Lebanon”، استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في الحديقة التابعة لـ”بيت الوسط” وفدا من أعضاء الجمعية، جاء لشكره على تدخله لحل هذا الموضوع، وقد أُحضرت إلى الحديقة النمور الثلاثة في مستوعب كبير، حيث استمع الرئيس الحريري إلى شرح من أعضاء الجمعية لواقع هذه النمور والظروف التي وصلت بها إلى لبنان.

وقد شكرت الجمعية الرئيس الحريري على مساعدته لنقل هذه النمور إلى محمية في فرنسا للاعتناء بها.

وأوضحت نائب رئيس جمعية “Animals Lebanon” مرغريت شعراوي أن هذه النمور وصلت إلى لبنان قبل أربعة أشهر عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وهي موضوعة في صندوق خشبي بالكاد تستطيع الوقوف داخله، فارتفاع الصندوق كان 40 سنتمرا فيما ارتفاع كل نمر يبلغ 60 سنتمرا. والنمور الثلاثة كانت موضوعة في صندوق واحد لم ترد عليه أي إشارة إلى أن في داخله حيوانات حية، خلافا لقوانين معاهدة الطيران الجوي واتفاقية “سايتس” التي وقعها لبنان عام 2013 والتي تتعلق بالتجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية. وعلى هذا الأساس، طلبنا مصادرة هذه النمور من قبل قاضي الأمور المستعجلة، وبقيت الأمور تراوح مكانها إلى أن اتخذ الرئيس الحريري القرار بمساعدتنا وهو رفض كليا ما يحدث في هذا الأمر”.

وأضافت: “نحن نقدر بقوة موقف الرئيس الحريري، لأنه يحترم هذه الاتفاقية، ويجب أن لا نقبل أن يكون لبنان بلدا يهرب مثل هذه الأنواع من الحيوانات المعرضة للانقراض، وهي تجارة ممنوعة عالميا وأدرجت في المرتبة الثالثة من قبل الإنتربول. ونحن سعداء جدا بالقرار الذي اتخذه الرئيس الحريري، وهذه النمور ستصبح لديها حياة داخل محمية تناسبها في فرنسا، وليس كما كان عليه وضعها في السابق”.

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