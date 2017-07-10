لقاء للجنة المتقاعدين في برجا والجوار عن سلسلة الرواتب on July 10, 2017

نظمت لجنة متقاعدي برجا والجوار، لقاء حاشدا للمتقاعدين في قاعة الوالدين في برجا، شاركت فيه الهيئة الوطنية لقدامى القوى المسلحة في لبنان برئاسة العميد المتقاعد مارون خريش. واستهل اللقاء بالنشيد الوطني، ثم الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء القوى المسلحة كافة.

وكانت كلمات لكل من العميدين المتقاعدين مازن شبو ويحيى ابو حمدان والمؤهل اول المتقاعد عماد عواضة والعميد المتقاعد بسام عويدات والعميد القيم المتقاعد زياد عرابي الذي قدم مطالعة قانونية مفصلة تناولت حقوق المتقاعدين والعدل والمساواة في التشريع القانوني، وقام بشرح مفصل للمادة 18 من قانون سلسلة الرتب والرواتب وما تضمنته من اجحاف بحقوق المتقاعدين. كما تحدث العميد المتقاعد سامي الرماح مطلقا صرخة “في وجه الظلم والفساد السائد”.

واختتم اللقاء بكلمة لرئيس اللجنة العميد خريش الذي قدم طروحاته وشروحاته عن الحراك، ورحب بالعميد القيم عرابي وشكره على “مطالعته القيمة التي زادت قوة الحراك”.



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وبعد انتهاء اللقاء انتقل اعضاء الهيئة الوطنية والعميدين زياد وحسان عرابي الى دارة ابو فراس حسن سيف الدين حيث أقيم حفل تكريم على شرفهم.