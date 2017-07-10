توقيف مطلوب في جرود الهرمل on July 10, 2017

افيد ان وحدة من مديرية المخابرات نفذت عملية نوعية فجرا، حيث قامت بدهم مكان تواجد ع.م المطلوب الخطير في مذكرات توقيف عدة واستطاعت توقيفه عند أطراف جرود الهرمل في منطقة بساتين الزويتيني حيث كان يتوارى.

وقد نقل الموقوف الذي كان بحوزته سلاحه الفردي الى احدى ثكنات المنطقة للتحقيق تمهيدا لتسليمه للقضاء المختص.

يذكر ان ع.م قد ضبط في منزله في منطقة الشطاح قبل عدة اشهر كمية كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون وكمية كبيرة من السلاح، وتم توقيف 3 من شركائه حيث لم يتم العثور عليه في حينه.



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