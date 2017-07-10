الشعبي الناصري: استيلاء السلطة على نقابة المعلمين ضربة للعمل النقابي on July 10, 2017

اعتبر “المكتب التربوي” للتنظيم “الشعبي الناصري” في بيان، أن “التحالف بين قوى السلطة في انتخابات نقابة المعلمين، على رغم الاختلافات والخلافات الأساسية في ما بينها على الكثير من الملفات الوطنية والسياسية، إنما يشير إلى ضيقها وانرعاجها من أي عمل نقابي مستقل، كما يشير إلى إصرارها على عدم تلبية مطالب المعلمين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود”.

وشدد على أن “حصول اللائحة المعارضة على نسبة 43 في المئة من أصوات المقترعين يدل على وجود كتلة وازنة واعية وصلبة في صفوف المعلمين نجحت في الوقوف بكل جرأة في مواجهة كل أنواع الضغوط السياسية والمهنية وسواها، رافضة الخضوع لإملاءات السلطة بكل أجنحتها وأجهزتها ومؤسساتها”.

وأكد أن “استيلاء قوى السلطة على نقابة المعلمين يشكل ضربة للنقابة وللمعلمين ومطالبهم”. وختم بالدعوة إلى “العمل من أجل قيام حركة نقابية مستقلة في كل القطاعات، تساهم في إطلاق حركة شعبية موحدة عابرة للطوائف والمناطق، وتشكل رافدا مهما من روافد التغيير والتقدم في لبنان”.



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