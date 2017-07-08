فيديو.. صائد أشباح يصور “روح ميت” قرب المقبرة on July 8, 2017

تمكن صائد للأشباح من تصوير ما يُعتقد أنها روح لشبح رجل توفي قبل مئات السنين، عندما كان يصور بالقرب من مقبرة.



وكان توني سميث (45 عاماً) يسير بالقرب من المقبرة، ويقوم بالتصوير في وقت متأخر من الليل، عندما سمع صوت خطى، وشعر بوجود شخص خلفه، لكنه لم يشاهد الشبح، إلا بعد عرض المشاهد التي التقطت له أمام المقبرة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



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وقال ستيف ويسون (44 عاماً) الذي صور اللقطات، إن الحادثة وقعت في مقبرة بالقرب من قرية ترويل البريطانية يوم 3 يونيو (حزيران) الجاري. ويقول السكان إن المنزل المجاور للمقبرة كان يقطن فيه زوجان توفيا بالطاعون خلال القرن الخامس عشر الميلادي، ومنذ ذلك الوقت وأرواحهما تظهر في المقبرة من وقت لآخر.وقال توني إنه سمع صوت خطوات خلفه، لكنه لم يشعر بالخوف، وعندما شاهد الفيديو الذي يظهر فيه الشبح شعر بالإثارة.وكان فريق البحث عن الأشباح يقوم بتصوير مشاهد لصالح برنامج “هونتد أدفينشرز أون أمازون برايم”، وجرى تصوير 36 ساعة، قبل أن يتم التقاط هذا المشهد الغريب.وأضاف توني: “طلب مني أن أقف أمام المقبرة، بعد رفض زملائي فعل ذلك. كنت هناك وحيداً مع كاميرا ليلية فقط، وسمعت صوت ضجيج خلفي، وتحولت بالكاميرا إلى الخلف، لكنني لم أتمكن من رؤية ما تسبب بهذا الضجيج. لكن عندما استعرضت صور الكاميرا الأخرى، شاهدت شبحاً يسير خلفي، إنه أمر مثير ومدهش حقا”.