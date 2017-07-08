توقيف 33 سوريا بينهم 12 طفلا في بلدة الصويري دخلوا لبنان خلسة
on July 8, 2017
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
“ضمن إطار مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، من توقيف 21 شخصا سوريا ومعهم 12 طفلا دون الخمس سنوات، وذلك في بلدة الصويري البقاعية، لدخولهم إلى الاراضي اللبنانية خلسة.
سلم الموقوفون إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص”.
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