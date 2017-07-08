الرئيسية » أمن وحوادث, مميز » توقيف 33 سوريا بينهم 12 طفلا في بلدة الصويري دخلوا لبنان خلسة

توقيف 33 سوريا بينهم 12 طفلا في بلدة الصويري دخلوا لبنان خلسة on July 8, 2017

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net