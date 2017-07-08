توقيف صاحب سوابق اعترف بسرقة محال تجارية في الضاحية وبتعاطي المخدرات

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
“بتاريخ 7/7/2017، نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصا وهو يقوم بالسرقة من داخل محلين في محلتي البركات والكفاءات في الضاحية الجنوبية.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وبتعاطي المخدرات، وهو الشخص ذاته الذي يظهر في الفيديو، وانه اقدم على سرقة العديد من المحال التجارية في الضاحية الجنوبية. كما تبين انه من أصحاب السوابق وأوقف عدة مرات بجرائم سرقة ومخدرات.
أحيل الموقوف والمضبوطات تباعا إلى: مفرزة الضاحية القضائية ومكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه، بناء لاشارة القضاء المختص”.
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