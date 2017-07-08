الجيش: احالة 13 موقوفا سوريا من مداهمات عرسال للقضاء on July 8, 2017



صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:



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إلحاقاً لبياناتها السابقة واستناداً لإشارة القضاء المختص، أحالت مديرية المخابرات لغاية تاريخه 13 موقوفاً سورياً من الذين أوقفوا خلال مداهمة المخيمات في عرسال، على القضاء المختص لتورطهم في الأعمال الإرهابية، و135 موقوفاً سوريا إلى المديرية العامة للأمن العام لتجولهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلي سبيل 21 آخرين لعدم ثبوت ما يدينهم