آمبر روز تدافع عن صورتها العارية: لا يوجد شيء لنخجل منه! on July 8, 2017

أقام موقع “ريفاينري 29” لقاءاً حصريّاً مع سيدة الأعمال المثيرة للجدل “آمبر روز”، وفي أثناء الحديث، تطرّقوا لموضوع صورة روز العارية كليّاً من الأمام والتي نشرتها في الشهر الماضي ثمّ قامت بإلغائها لاحقاً.

وقالت آمبر أنها طلبت إزالة الوشوم عن جسدها في الصورة باستخدام برنامج فوتوشوب ليتمّ التركيز على أعضائها التناسلية التي لم تحلقها، وأشارت بأنّ المرأة التي لا تحلق لا يعني أنّها غير نظيفة، كما أنّ الهدف وراء نشر هذه الصورة هو كشف النّاس الذين يمتلكون وجهين، حيث قالت: “عندما نشرت صورتي هذه بنفسي تعرّضت للكثير من الانتقاد، أمّا إذا تسرّبت هذه الصورة بدون موافقتي سيعجب بها النّاس”.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وإنّ آمبر تطرّقت للحديث عن حركتها ضد الاعتداء الجنسي SlutWalk وأنّ هذه الصورة تنشر التوعية بين النّاس، كونها أحد الناشطات في دعم الحركات النسوية التي تقف إلى جانب المرأة.

أقام موقع “ريفاينري ” لقاءاً حصريّاً مع سيدة الأعمال المثيرة للجدل “آمبر روز”، وفي أثناء الحديث، تطرّقوا لموضوع صورة روز العارية كليّاً من الأمام والتي نشرتها في الشهر الماضي ثمّ قامت بإلغائها لاحقاً.وقالت آمبر أنها طلبت إزالة الوشوم عن جسدها في الصورة باستخدام برنامج فوتوشوب ليتمّ التركيز على أعضائها التناسلية التي لم تحلقها، وأشارت بأنّ المرأة التي لا تحلق لا يعني أنّها غير نظيفة، كما أنّ الهدف وراء نشر هذه الصورة هو كشف النّاس الذين يمتلكون وجهين، حيث قالت: “عندما نشرت صورتي هذه بنفسي تعرّضت للكثير من الانتقاد، أمّا إذا تسرّبت هذه الصورة بدون موافقتي سيعجب بها النّاس”.

لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل وإنّ آمبر تطرّقت للحديث عن حركتها ضد الاعتداء الجنسي SlutWalk وأنّ هذه الصورة تنشر التوعية بين النّاس، كونها أحد الناشطات في دعم الحركات النسوية التي تقف إلى جانب المرأة.

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