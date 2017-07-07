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عاجل.. مسؤول أمريكي: واشنطن وموسكو اتفقتا على وقف إطلاق النار في سوريا
on July 7, 2017
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أفادت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، بأن مسؤولًا أمريكيًا صرح بأنَّ واشنطن وموسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
قالت قناة “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، بأن مسؤولًا أمريكيًا صرح بأنَّ واشنطن وموسكو ودول إقليمية توصلت لاتفاق وقف إطلاق النار في سوريا.
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