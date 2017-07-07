اوجيرو اصدرت نظام الفوترة الجديد لخدمات الانترنت بدءا من تموز on July 7, 2017

صدر عن المدير العام للاستثمار والصيانة باسل الايوبي قرار حمل الرقم 659/2 والمتعلق بطريقة ترقية وتحويل مشتركي خدمات الانترنت DSL الى الخدمات الجديدة. جاء فيه: “بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين اعلاه، وبعد صدور مرسوم التعرفة الجديد رقم 956/2017 وحرصا من الوزارة على تقديم احدث الخدمات للمشتركين في خدمة الانترنت لا سيما ال DSL، ومن اجل ان يشعر المواطن بأنه حصل على الفوائد المرجوة من ناحية زيادة السرعة وزيادة الاستهلاك سوف تقوم الوزارة بترقية الخدمات السابقة بحيث يحصل المواطن على سرعات اعلى وكمية استهلاك اكبر برسم يوازي او اقل مما كان يدفعه سابقا وبناء عليه.

1- يبدأ تطبيق الاسعار الجديدة في نظام الفوترة ابتداء من شهر تموز 2017 على ان تصدر الفواتير في منتصف شهر اب 2017.

2- تقوم هيئة اوجيرو بشكل تلقائي وخلال شهر تموز 2017 بحسب الامكانات والسرعة الممكنة بترقية ونقل المشتركين في خدمة الانترنت DSL من الخدمات القديمة الى الجديدة على الشكل التالي:

بعد:

التعرفة الشهرية ل.ل الاستهلاك الشهري GB السرعة الجديدة MBPS

24000 40 لغاية 4

60,000 UNLIMITED لغاية 2

90.000 UNLIMITED لغاية 4

45,000 100 ما يسمح به الخط النحاسي

60,000 150 ما يسمح به الخط النحاسي

70,000 200 ما يسمح به الخط النحاسي.

100,000 100 HDSL

180.000 UNLIMITED 2 سرعة ثابتة DEDICATED

360,000 UNLIMITED 4 سرعة ثابتة DEDICATED



50 GB 1500 1 ==========50 GB 1000 ====== =========

قبل:

التعرفة الشهرية الحالية ل.ل الاستهلاك الشهري الحالي GB السرعة الحالية MBPS

24,000 40 2

75,000 UNLIMITED 2 ==== ==== لم تكن متوفرة

50,000 50 4

65,000 60 6 TO 8

100,000 100 8 ABOVE

125,000 80 HDSL

====== ===== لم تكن متوفرة

======== ====== لم تكن متوفرة

2000 1 الاستهلاك الاضافي

3 – في حال رغب المشتركون تغيير هذه الخدمات الجديدة الى خدمة اخرى مذكورة اعلاه يمكنهم القيام بذلك عبر الاتصال بمركز خدمة الزبائن في هيئة اوجيرو 1515 على ان تتم هذه الترقية او التغيير مجانا مع استيفاء الطابع المالي فقط عن كل طلب؟.

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