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» الدفاع المدني أنقذ شابين كانا يمارسان السباحة عند شاطىء القاسمية والبحث جار عن سوري اخر
الدفاع المدني أنقذ شابين كانا يمارسان السباحة عند شاطىء القاسمية والبحث جار عن سوري اخر
on July 7, 2017
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تمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني من انقاذ شابين لبناني وسوري كانا يمارسان رياضة السباحة عند شاطىء منطقة القاسمية – الواسطة، برفقة زميلهما السوري محمد حمودي 24 عاما، الذي فقد.
ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عنه، وأفادت أن عملية البحث ستتوقف بعد قليل إلى يوم الغد.
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