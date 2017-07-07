الدفاع المدني أنقذ شابين كانا يمارسان السباحة عند شاطىء القاسمية والبحث جار عن سوري اخر on July 7, 2017

تمكنت فرق الانقاذ في الدفاع المدني من انقاذ شابين لبناني وسوري كانا يمارسان رياضة السباحة عند شاطىء منطقة القاسمية – الواسطة، برفقة زميلهما السوري محمد حمودي 24 عاما، الذي فقد.

ولا تزال فرق الانقاذ تبحث عنه، وأفادت أن عملية البحث ستتوقف بعد قليل إلى يوم الغد.

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