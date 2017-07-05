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قصة #البحر_الاخضر_متوسط في لبنان؟

on July 5, 2017

البحر_الاخضر_متوسطانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #البحر_الاخضر_متوسط للحديث عن التلوث الذي تعاني منه شواطئ لبنان.

وانتشرت صورة تظهر تغير لون مياه البحر في شاطئ بالعاصمة بيروت إلى اللون الأخضر وكأنها ملوثة.

إلا أن بعض الجمعيات البيئية قالت إن تحول المياه إلى اللون الأخضر جاء بفعل ظاهرة طبيعية تحدث غالبا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

واستخدم اللبنانيون ما حدث كفرصة للتعليق على القضايا البيئية في مدنهم.

وحصد الهاشتاغ آلاف التغريدات خلال الساعات الماضية وكان من بين الأكثر تداولا في لبنان صباح اليوم.

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